Mariana consegue pista e encurta caminho para um segredo

No Secret Story 9, a Voz lançou uma nova missão a Mariana e Rui: convencer os colegas de que mereciam receber uma pista. Após alguma negociação e estratégia, os colegas acabaram por ceder, e foi Mariana quem acabou por ter acesso à tão desejada pista, aumentando a tensão e a curiosidade na casa.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.