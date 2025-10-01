Já chegámos ao whatsapp!
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra»

No Secret Story 9, Mariana conquistou um lanche especial com Dylan no papel de guardiã da Voz. Entre conversas descontraídas, os dois acabaram por falar da suposta “química” entre eles e da relação falhada de Dylan com Vera. Mariana confessou acreditar que Vera será odiada na casa, ao que Dylan respondeu que agora só resta a colega ser inteligente nas suas jogadas. Confiante, Mariana garantiu que vai aproveitar a oportunidade, afirmando que o jogo veio ter com ela, e rematou com uma metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Há 3h e 42min
