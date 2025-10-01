Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância

No Secret Story 9, Mariana e Rui tiveram uma conversa a sós na sala que não passou despercebida. Mariana mostrou-se particularmente dengosa, aproximando-se várias vezes do colega e comentando as tentativas dele em fazê-la sentir ciúmes. O flirt foi evidente, mas Rui insistiu que não tem interesse nela. Do lado de fora, Bruna admitiu não perceber o motivo de tantas conversas entre os dois, enquanto Raquel levantou suspeitas de que Mariana possa mesmo gostar de Rui.

