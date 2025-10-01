Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância

No Secret Story 9, Mariana e Rui tiveram uma conversa a sós na sala que não passou despercebida. Mariana mostrou-se particularmente dengosa, aproximando-se várias vezes do colega e comentando as tentativas dele em fazê-la sentir ciúmes. O flirt foi evidente, mas Rui insistiu que não tem interesse nela. Do lado de fora, Bruna admitiu não perceber o motivo de tantas conversas entre os dois, enquanto Raquel levantou suspeitas de que Mariana possa mesmo gostar de Rui.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Há 2h e 20min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana
02:17

«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana

22:07
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
01:53

«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas

22:02
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo
07:19

Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo

21:20
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»
04:31

Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»

21:13
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia
01:22

«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia

20:44
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes
03:04

«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes

20:26
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Hoje às 09:44
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
07:19

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

28 set, 22:18
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Ontem às 19:53
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu
06:29

Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu

Há 3h e 24min
Ver Mais

Notícias

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Há 3h e 15min
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Há 3h e 46min
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Hoje às 17:27
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Hoje às 16:45
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Hoje às 16:41
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Há 3h e 15min
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Hoje às 16:45
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Hoje às 16:41
Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Hoje às 16:25
É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Hoje às 16:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Hoje às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Hoje às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
Ver Mais Outros Sites