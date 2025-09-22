Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca

No Secret Story 9, Mariana e Rui receberam da Voz uma missão inusitada: convencer os colegas de que a soja tem origem nos excrementos da vaca. Durante o dia, Mariana assumiu o papel perante os colegas e tentou convencê-los ao máximo. Fábio, Dylan, Sandro, Marisa Susana são os "alvos"

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

