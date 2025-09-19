Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»

No Secret Story 9, sem filtros, Mariana conversa com Joana sobre as atitudes de Ana. Fala dos vários comentários que a concorrente tem tido com as raparigas da casa, considerando que é bullying. Joana e Inês ficam boquiabertas e Mariana insiste que Ana não tem o direito de jogar com o psicológico de ninguém. Veja o momento.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!