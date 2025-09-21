Mariana sem papas na língua com Joana: «Deitas-te com outros homens»

No Secret Story 9, a exibição de uma VT desencadeou uma discussão intensa em plena gala. Mariana não poupou palavras e confrontou Joana de forma direta: «Deitas-te com outros homens». Perante a acusação, Joana reagiu com ironia, mandando um beijinho para o namorado e atirando que Mariana «sonha com ela».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
