Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade»

No Secret Story 9, Mariana desabafou a sós com Dylan e contou-lhe que, após o lanche especial, assim que chegou à pérgula, Rui colocou o braço à volta de Ana, gesto que a concorrente acredita ter sido feito apenas para a provocar. No confessionário, Mariana revelou estar convencida de que Rui tem interesse nela, sublinhando ainda que gosta de exclusividade. Já Dylan confessou continuar interessado em Vera, mas não descarta aproximar-se de outra pessoa dentro da casa. Mais tarde, o concorrente foi falar com Rui para perceber se existia algum interesse em Mariana, mas Rui respondeu de imediato que não.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
