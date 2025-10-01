Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas

No Secret Story 9, Mariana foi a concorrente escolhida pelos colegas para ter acesso a uma nova pista sobre um dos segredos da casa. A decisão gerou curiosidade entre todos, já que cada pista pode ser determinante para alterar estratégias e influenciar o rumo do jogo. Após sair do cubo a concorrente partilha com os colegas todos os detalhes daquilo que viu no cubo.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!