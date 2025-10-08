Já chegámos ao whatsapp!
Marido e mulher discutem por causa do segredo da Liliana

No Secret Story, Marisa e Pedro Jorge, que são marido e mulher, discutem por causa do segredo - já revelado - de Liliana. Os dois têm opiniões distintas sobre o comportamento de Liliana, que estava noiva, mas acabou a envolver-se com Fábio. 

  • Ontem às 23:37
