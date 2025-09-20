Marido e Mulher têm interação forte e apaixonada… sem que os colegas se apercebam

No Secret Story 9, Pedro e Marisa emocionaram-se com uma música especial dedicada a ambos, que tocou dentro da casa. Mais tarde, no quarto, Pedro desabafou com Leandro, admitindo que nunca imaginou que viver na casa mais vigiada do país seria tão difícil. No final do desabafo, Marisa entrou no quarto, e Pedro aproveitou para abraçar a esposa, sem que ninguém desse conta que se conhecem fora da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!