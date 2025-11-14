Marisa abre o jogo com Pedro sobre os ciúmes de Marisa Susana

No alpendre, Marisa decidiu esclarecer Pedro sobre o incómodo crescente de Marisa Susana. A concorrente explicou que a colega tem demonstrado ciúmes constantes sempre que os vê juntos e que isso já começa a afetar o ambiente dentro da casa. Marisa mostrou-se surpreendida com a intensidade das reações de Marisa Susana.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

