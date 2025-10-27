Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge!

No Especial do Secret Story 9, assistimos a imagens de uma dinâmica desta manhã, em que os concorrente tiveram de atribuir algumas mensagens de parabéns bastante mordazes aos colegas. Marisa acusou Ana Cristina de ser «hipócrita» e o caos instalou-se na casa. Durante o Especial, os concorrrentes reagiram a estas atribuições e não deixaram nada por dizer. Veja tudo.

