Marisa acusa Liliana de aproveitar o enredo da sua ex-relação para jogo

Com todos reunidos no jardim, a Voz propõe uma que atribuam provérbios tradicionais aos colegas. A Marisa retira o provérbio “Cada um colhe aquilo que semeia” e destaca a Liliana, uma vez que acredita que a concorrente aproveitou o enredo da sua ex-relação e trouxe o tema para o jogo. A Inês e o Leandro concordam, apesar de admitirem que não deve ter sido fácil e agradável ser julgada, contudo foi muito útil para o jogo da concorrente. O Fábio e a Liliana discordam, realçando que o tema é maioritariamente referido pelos colegas.