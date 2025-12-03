Marisa acusa o marido de andar em cima dos 'casais' e das 'meninas'

No Secret Story 9, durante dinâmica, os concorrentes têm de escolher «quem expulsavam de imediato», «em quem não confiam» d «quem é o mais estratega». Marisa assume mágoa à frente de todos, sobre Fábio: «A pessoa que mais me desiludiu aqui». Quanto ao estratéga, a concorrente assumiu que é o marido, Pedro.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

