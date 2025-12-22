Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»

A separação do Gangue dos Frescos volta a ser tema de conversa e a Marisa afirma que se está a “marimbar” para certas opiniões do Leandro. O concorrente confirma que não tem de concordar com tudo o que a Marisa diz, pois ada um faz o sue jogo. A Liliana questiona se a ganância fala mais alto, já que estão a virar-se os três uns contra os outros. A Marisa diz que o jogo não vai afetar a amizade que vai ter com o Leandro fora do programa. O Pedro intervém, sugerindo que a Marisa não se justifique à Liliana e a concorrente acusa o adversário de estar a mandar calar a mulher. Os dois entram em desacordo e o Pedro acusa a Liliana de ser a responsável pela expulsão do Fábio. A Liliana contesta que não se vai deixar afetar e o Pedro insiste que a rival soube muito em o que fazer para ser bem-sucedida no jogo…