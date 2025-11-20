Marisa, Ana, Bruna e Inês mostram-se revoltadas com Marisa Susana: «Não me larga da mão»

No Secret Story 9, Marisa, Ana, Bruna e Inês mostram-se revoltadas com Marisa Susana, acusando-a de estar constantemente em cima de uma das colegas. A tensão cresce quando uma delas desabafa: «Não me larga da mão», evidenciando o desgaste e a irritação acumulada após sucessivos confrontos.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

