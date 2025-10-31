Marisa arrasa Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Se ele tem alguém...»

No quarto azul do Secret Story 9, Marisa e Leandro condenam Pedro e Liliana por terem almoçado a sós. Marisa dá ênfase ao facto de Pedro afirmar que tem alguém no exterior e de Liliana também estar com Fábio. Liliana entra no quarto, questionando se dançar com alguém implica haver algum sentimento. A concorrente recorda que Pedro também dançou com Vera e Marisa recorda que nesse momento, o concorrente não tinha assumido que tinha alguém. Liliana não entende porque é que Pedro a escolheu para o almoço e Marisa não esconde o choque ao perceber que foi o marido a tomar a iniciativa. Liliana acaba por revelar que Pedro assumiu que se tivesse de se relacionar com alguém na casa seria Marisa, deixando a concorrente bastante surpreendida. Marisa tenta disfarçar e refere que tem idade para ser mãe de Pedro.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!