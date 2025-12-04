Marisa bombardeada pelas críticas dos colegas: «Tem duas caras. Não dá para confiar»

Desafiados pela Voz, os concorrentes do Secret Story 9 destacam quem expulsariam de imediato, quem não confiam e quem é o mais estratega. Liliana escolhe Marisa como a concorrente em quem não confia, por tentar sempre dar a volta às coisas. Fábio também destaca Marisa, referindo que sempre se deu bem com ela, até ao momento em que a concorrente lhe virou as costas. Marisa atira que é mútuo e revela estar desiludida com o concorrente. Bruna também menciona Marisa, justificando que a concorrente trai a confiança e é uma marioneta de Leandro. Condena ainda a incoerência de Marisa por ter conflitos com Fábio e Liliana e logo a seguir andar aos abraços. As duas trocam várias acusações e Bruna mantém a opinião de que Marisa é falsa. Inês insurge-se e acaba por também entrar em discórdia com Marisa. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9