Marisa chora com ciúmes de Pedro Jorge: «Vens para aqui tirar proveito daquilo que te faltou»

No Secret Story 9, Marisa desaba em lágrimas com ciúmes do Marido, por causa de alguns comportamentos deste.
Mais tarde, o casal teve uma forte discussão e acabou de costas voltadas. Veja aqui:
- Discussão deixa Marisa e Pedro Jorge de costas voltadas: «Podes fazer as malas e ir embora»
- Completamente abalado depois de discutir com Marisa, Pedro Jorge esconde-se a um canto a falar sozinho: «Não tenho força»
