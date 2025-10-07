Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto»

Após o Especial, Marisa desabafou com Ana sobre a discussão com Marisa Susana, reconhecendo que a colega tende a deturpar situações. Entretanto, no quarto, Marisa Susana e Pedro mostraram-se indignados com o comportamento de Marisa durante o programa. Mais tarde, na sala, Pedro ouviu Marisa elogiar apenas Leandro e Bruno por acreditarem nela, o que despertou ciúmes. Revoltado, Pedro reagiu de forma irónica, sugerindo que Marisa se aproximasse de Bruno para lhe fazer vénia.
No confessionário, Pedro admitiu sentir a necessidade de conversar a sós com a colega para se desabafar. Por sua vez, Marisa não conteve a emoção, chorando e revelando que chegou a ponderar desistir do jogo.