Marisa comenta imagens 'quentes' do marido com Ana e lança teoria para o ar

No Secret Story 9, a gala trouxe não só a missão de Ana e Pedro fingirem estar a apaixonar-se à tona, como também a reação dos colegas a essa encenação. No Cubo, Marisa Susana, Marisa e Lídia foram chamadas pela Voz para analisar imagens ‘quentes’ entre Pedro e Ana. Entre comentários e teorias, destacou-se Marisa, mulher de Pedro e parceira no segredo, que, em tom estratégico, lançou para o ar a hipótese de os dois formarem realmente um casal, numa tentativa de despistar as restantes concorrentes.
