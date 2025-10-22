Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»

No Secret Story 9, Marisa aproveitou um momento a sós com Pedro Jorge para esclarecer um mal-entendido que a deixou incomodada: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?», questionou a concorrente. Pedro Jorge não fugiu à pergunta e respondeu de forma direta: «Já estava enervado por não me teres dito bom dia e, se reparares, estive sempre a tentar evitar-te».
