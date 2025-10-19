Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça»

No Secret Story 9, Marisa foi confrontada no confessionário com uma VT sobre a sua relação com Pedro Jorge. Durante a conversa, a concorrente comentou: “Tenho de lhe dar na cabeça, senão ele abusa.” A apresentadora questionou-a ainda por ter chamado “possessivo” ao marido. Marisa explicou que os sentimentos estão à flor da pele e que a convivência dentro da casa intensifica as emoções.

