Na Gala do Secret Story 9, Marisa foi a quarta classificada do Secret Story 9. Assim foi a chegada de Marisa a estúdio. No momento, Bruna Gomes e Flávio deixam opinião à concorrente.
Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente
Secret Story
Ontem às 23:07
03:00
Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente
Ontem às 23:07
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Há 2h e 3min
04:31
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Há 2h e 17min
03:00
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
Há 2h e 21min
02:33
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Há 2h e 22min
03:43
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
Há 2h e 24min
02:30
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
Há 2h e 29min
03:20
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
Há 2h e 37min
04:32
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
Há 2h e 41min
02:52
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes
Há 2h e 47min
04:26
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz
Há 2h e 51min
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
Há 3h e 14min
01:07
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»
Há 3h e 18min
02:54
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados
Há 3h e 32min
03:42
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
Há 3h e 39min
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
Há 3h e 44min
03:10
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»
Há 3h e 47min
05:12
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9
Há 3h e 50min
02:23
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show
Há 3h e 54min
05:00
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem
Ontem às 23:11
02:16
Emocionante! Marisa chega a estúdio e desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo
Ontem às 23:05
01:41
Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes»
Ontem às 22:49
03:38
Últimos apelos! Finalistas fazem campanha eleitoral para vencer o Secret Story
Ontem às 22:48
04:07
Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa
Ontem às 22:46
02:34
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final
Ontem às 22:41
03:48
De voz embargada, Pedro faz confissão: «Foi muito difícil não falar do que tenho aí fora»
Ontem às 22:38
03:48
Jantar com Bruno? Pedro faz proposta inesperada: «Apesar de ter ciúmes dele...»
Ontem às 22:38
04:01
Intenso! «Consumiu-me por completo»: Pedro deixa tudo em pratos limpos sobre momentos difíceis com Marisa
Ontem às 22:34
03:50
Marisa conta tudo sobre a relação com Pedro: «Amanhã, destas portas para fora...»
Ontem às 22:31
02:50
Marisa revela os momentos mais intensos da sua passagem pelo Secret Story 9
Ontem às 22:26
00:33
«Vou dar-lhe um grande...»- Marisa revela como vai ser o reencontro com Marisa Susana
Ontem às 22:23
03:32
Liliana abre o coração sobre momento mais difícil: «Fizeram-me sentir um lixo»
Ontem às 22:22
03:09
«O meu pior momento na casa…»: Liliana fala sem filtros sobre momento marcante e não envolve Zé
Ontem às 22:18
04:23
«Nunca olhou para a Vera como uma possibilidade?» Inês responde à pergunta mais desejada de todas: e surpreende
Ontem às 22:15
02:55
Inês revela os momentos mais marcantes no Secret Story 9: «Senti que estava a magoar uma pessoa»
Ontem às 22:06
02:36
«Ela massacra o Pedro, mas quando falam do noivado dela...»: Bruna Gomes implacável com Liliana
Ontem às 22:01
02:10
Liliana ataca Pedro e Marisa: «Sendo um casal... nem tudo é jogo, nem tudo vale 250 mil euros»
Ontem às 21:55
02:56
Na grande final, como está a relação de Pedro e Marisa? Concorrente esclarece tudo: «Lá fora resolvemos...»
Ontem às 21:53
03:14
Cristina Ferreira compara Marisa a Marisa Susana: Esta foi a reação da concorrente
Ontem às 21:48
01:50
Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico
Ontem às 21:44
04:59
Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9
Ontem às 21:43
04:47
Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9
Ontem às 21:37
07:33
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas
Ontem às 19:56
03:41
Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»
Ontem às 19:33
05:05
A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge
Ontem às 19:30
06:23
Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender
Ontem às 19:23
03:19
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações
Ontem às 19:14
00:42
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
Ontem às 18:59
02:04
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos
Ontem às 18:49
00:54
Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»
Ontem às 18:46
01:46
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»
Ontem às 18:44
03:47
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»
Ontem às 18:40
03:21
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»
Ontem às 18:37
03:20
«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro
Ontem às 18:21
04:51
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas
Ontem às 18:10
04:35
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa
Ontem às 18:05
04:11
Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»
Ontem às 17:56
01:13
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público
Ontem às 17:51
02:57
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!
Ontem às 17:43
01:41
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé
Ontem às 17:35
01:18
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa
Ontem às 10:47