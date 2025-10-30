Já chegámos ao whatsapp!
Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?»

No Secret Story 9, a Voz propôs aos concorrentes uma dinâmica. Tiveram de responder a várias perguntas e tomar um posicionamento: colocarem-se num tapete verde ou num tapete vermelho, respondendo 'sim' ou 'não' às questões que lhes foram colocadas. Quando questionados sobre se já mudaram para agradar alguém, Marisa garante que já mudou e que é muito importante mudar para uma relação funcionar e a casa 'explode'. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Há 2h e 3min
