Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido»

No Secret Story 9, Marisa dá um verdadeiro raspanete a Pedro por achar que ele complicou a situação e pode ter levantado suspeitas sobre o segredo que partilham. A conversa aquece quando Marisa lhe responde: «Tu atrapalhaste (…) vão descobrir rápido», deixando clara a tensão entre os dois e o receio de que o segredo esteja prestes a ser desvendado. Pedro Jorge responde e manda-a calar.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!