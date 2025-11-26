Marisa dá raspanete a Pedro e leva resposta: «Tu atrapalhaste (...) vão descobrir rápido»

No Secret Story 9, Marisa dá um verdadeiro raspanete a Pedro por achar que ele complicou a situação e pode ter levantado suspeitas sobre o segredo que partilham. A conversa aquece quando Marisa lhe responde: «Tu atrapalhaste (…) vão descobrir rápido», deixando clara a tensão entre os dois e o receio de que o segredo esteja prestes a ser desvendado. Pedro Jorge responde e manda-a calar.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10