Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la

No Secret Story 9, os concorrentes deram início a uma nova dinâmica, sobre partilhas comoventes. Qual foi a primeira cicatriz emocional que os concorrentes viveram? Reunidos no jardim, os concorrentes não contém as lágrimas ao ouvir alguns relatos. Marisa relatou a dura história de vida da avó, que faleceu com cancro no seu dia de anos. O esforço de Pedro Jorge para conter a emoção foi visível. 

Minutos depois, Marisa não aguentou e isolou-se no quarto a chorar. Leandro deitou-se a seu nado na cama para lhe dar apoio.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Há 2h e 51min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»
05:14

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»

19:54
Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente
02:07

Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente

19:53
Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico
04:32

Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

19:50
Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»
03:23

Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

19:32
Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir
05:27

Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

19:22
Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo
04:08

Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

18:52
Mais Vídeos

Mais Vistos

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
02:00

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido

Hoje às 12:29
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
04:24

Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»

Hoje às 09:47
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

Há 3h e 16min
Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo
04:23

Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo

Hoje às 12:49
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

Há 2h e 52min
Ver Mais

Notícias

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 45 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 12min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 3h e 4min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 46min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 45 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 12min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 3h e 4min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 46min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Hoje às 15:11
Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Hoje às 10:05
Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Hoje às 09:48
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
Ver Mais Outros Sites