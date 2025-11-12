Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

No Secret Story 9, a manhã começou em clima de romance. Durante o pequeno-almoço, Marisa não escondeu o carinho pelo marido e deixou escapar uma declaração: «Obrigada, amor da minha vida». O momento de ternura entre o casal contrastou com as recentes discussões e mostrou que a relação entre os dois parece ter reencontrado alguma harmonia.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

