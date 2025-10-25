Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um

No Secret Story 9, o amor esteve no ar. Pedro Jorge e Marisa mostraram-se mais cúmplices do que nunca, protagonizando um momento ternurento que não passou despercebido. A sós na cozinha, Marisa aproveitou para se declarar ao marido, num instante cheio de carinho e emoção. Com um sorriso contagiante, confessou: «És o homem da minha vida».

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País