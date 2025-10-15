No Secret Story, Pedro Jorge e Marisa conversam sobre o jogo e as escolhas dos concorrentes dentro da casa. Ana junta-se e refere que Pedro tem atitudes agressivas. Marisa defende o marido.
Marisa defende marido dos comentários de Ana com unhas e dentes: «Isso é ser agressivo»
- Há 2h e 46min
Últimos vídeos
05:13
07:08
Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»
Há 12 min
02:02
Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas
Há 1h e 8min
01:29
Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»
Há 1h e 10min
01:27
Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês
Há 1h e 13min
04:10
«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan
Há 1h e 15min
03:25
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
Há 1h e 47min
02:02
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
Há 1h e 48min
01:53
Inédito: Marisa, Leandro e Joana decifram pista de segredo
Há 1h e 49min
00:38
Marcia Soares sofre vandalismo e atira: «Que lhe caia um dente ou dois»
Há 2h e 2min
01:55
Marisa atira: «O meu filho faz 19 meses» e Pedro Jorge continua a lutar para esconder o segredo: «Faz anos quando?»
Há 3h e 0min
05:43
Marisa acredita não ter força no jogo, ao contrário do marido: «Qualquer dia correm comigo»
Há 3h e 1min
04:55
Momento viral: Leandro fala sozinho enquanto corta as folhas da planta
Há 3h e 11min
05:17
Joana mostra-se incomodada com comentários na casa: «O meu namorado sabe que não sou dessas coisas»
Há 3h e 17min
07:07
Mariana confronta Joana: «Não sei se estás ressentida». Ela reage: «Evito estar contigo»
Há 3h e 20min
04:14
Inês avisa: «A Liliana está riscadíssima e espero não ouvir mais o meu nome na boca dela, não vai correr bem»
Há 3h e 33min
05:47
Inês implacável com Liliana: «Tentou pegar naquela situação para apaziguar a dela (…) sempre teve ciúmes»
Há 3h e 37min
04:27
Após forte discussão, Fábio critica: «É tudo hienas, só atacam quando a vítima está fragilizada»
Há 3h e 57min
03:38
Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»
Hoje às 13:25
01:16
Alta tensão! Ana discute com Liliana e Fábio mete-se. Ana atira: «Tomaste as dores dela»
Hoje às 13:23
07:38
Inês para Vera: «Não vou fazer disto um bicho de sete cabeças, não vou afastar-me de ti»
Hoje às 13:21
03:06
Pedro avisa Bruno: «Deverias ter sido consistente com aquilo que tu pensas»
Hoje às 13:21
01:10
Pedro Jorge recebe avião e deixa conselho carinhoso à esposa: «Tens de confiar em mim»
Hoje às 13:19
01:01
Mariana opta pelo silêncio depois da pergunta incisiva de Joana
Hoje às 13:18
04:49
Bruno Simão e Ana Cristina frente a frente: críticas, acusações e justificações
Hoje às 13:16
02:48
«Não és coerente»: Bruno Simão arrasa Ana Cristina
Hoje às 13:15
04:57
Ana acusa Liliana de 'falar mal nas costas'. Veja a reação da concorrente
Hoje às 13:13
08:18
Leandro lança crítica afiada: «Os comentadores estão melhor lá fora a comentar»
Hoje às 13:07
11:00
Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada»
Hoje às 12:50
01:27
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Hoje às 12:30
07:40
Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro
Hoje às 12:27
05:04
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»
Hoje às 12:15
03:50
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair
Hoje às 12:03
06:15
Psicóloga analisa polémica entre Liliana, Fábio e Zé: «Ninguém pode dizer desta água não beberei!»
Hoje às 11:57
04:27
Guilherme Castelo Branco comenta triângulo amoroso: «Eu por acaso tive uma situação semelhante...»
Hoje às 11:55
06:35
Maria Sampaio sobre Liliana, Fábio e Zé: «Eu acho que aqui não há traição e tentações podem existir!»
Hoje às 11:51
01:45
Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge
Hoje às 11:50
08:14
Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas
Hoje às 11:23
08:14
Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…»
Hoje às 11:17
04:31
Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…»
Hoje às 10:28
01:55
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço
Hoje às 10:18
06:23
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente
Hoje às 10:15
10:36
Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito
Hoje às 09:52
06:26
Sem dormir, Inês desaba em lágrimas depois de conflito com Vera
Hoje às 09:50
04:02
Leandro tem teoria sobre segredo: «Ela está grávida»
Hoje às 09:46
07:55
Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto»
Hoje às 09:45
05:14
Marisa confronta Vera sobre Inês: «Gostavas que o sentimento fosse correspondido?»
Hoje às 09:40
07:34
Inês põe ponto final na aproximação com Vera: «Vai mudar muita coisa»
Hoje às 09:35
04:30
Vera de rastos após o Especial: Marta Cardoso interrompe emissão e faz ligação à casa
Hoje às 09:20
01:59
Fãs do Secret Story falam de Pedro Jorge: «É 100% jogo»
Hoje às 09:18
04:34
Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém»
Hoje às 09:17
01:22
Dylan falou nas filhas de Vera: «Isso magoou-me demais»
Hoje às 09:12
06:28
Dylan acusa Vera de jogar com Inês: «Ela quis forçar»
Hoje às 09:11
10:52
Dylan não acredita que Vera seja genuína: «Ela não tem tema aqui dentro (...) Quem é que quer saber da Vera?»
Hoje às 09:10
06:15
Inês triste por causa de Vera: «Não soube lidar com a situação»
Hoje às 09:02
10:57
Tensão! Inês esclarece tudo com Vera: «Esse tipo de conversa não pode existir»
Hoje às 08:53
06:32
Inês põe um travão a Vera: «Vou ter que me afastar»
Hoje às 08:53
02:45
Bruna passa-se com Marisa Susana: «Tu és mesmo sonsa!»
Hoje às 08:17
03:17
Dylan descobre que Vera andava atrás de Inês e mostra-se revoltado: «Andou a fazer de mim otário nas costas»
Ontem às 22:39
02:15
Inês e Dylan desabafam sobre Vera: «A Vera está a ser um bebé»
Ontem às 22:36
03:05
Sanção: Após incumprimento das regras, concorrentes vão dormir na rua. As reações são de rir
Ontem às 22:33