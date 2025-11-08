Marisa desabafa com Pedro Jorge: «Sinto-me gozada»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge aproveitaram um momento a sós no quarto para trocar impressões sobre as teorias de segredos que circulam na casa. A conversa, que começou de forma leve, rapidamente ganhou outro tom quando Marisa desabafou que se sente “gozada” por alguns colegas. Pedro tentou acalmá-la, mas a tensão entre o casal voltou a evidenciar-se.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

