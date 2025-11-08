Marisa desabafa com Pedro Jorge: «Sinto-me gozada»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge aproveitaram um momento a sós no quarto para trocar impressões sobre as teorias de segredos que circulam na casa. A conversa, que começou de forma leve, rapidamente ganhou outro tom quando Marisa desabafou que se sente “gozada” por alguns colegas. Pedro tentou acalmá-la, mas a tensão entre o casal voltou a evidenciar-se.
