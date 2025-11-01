Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

No Secret Story 9, Leandro, Pedro e Marisa discutem os segredos da Casa. Durante a conversa, Marisa descai-se e propõe um cenário hipotético a Leandro:
«Tu, por exemplo, dizes assim: “Eu sei o segredo da Marisa e do Pedro”». A reação de Pedro não se faz esperar: em pânico, defende-se de imediato, afirmando que «são dois segredos individuais».
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18