Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

No Secret Story 9, Leandro, Pedro e Marisa discutem os segredos da Casa. Durante a conversa, Marisa descai-se e propõe um cenário hipotético a Leandro:

«Tu, por exemplo, dizes assim: “Eu sei o segredo da Marisa e do Pedro”». A reação de Pedro não se faz esperar: em pânico, defende-se de imediato, afirmando que «são dois segredos individuais».

