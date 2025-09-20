Marisa desfaz-se em elogios a Dylan «Não é qualquer um»

No Secret Story 9, Marisa não poupou elogios a Dylan, afirmando que «não é qualquer um». A concorrente destacou as qualidades do colega, mostrando admiração e reconhecendo o seu valor dentro da casa. As palavras de Marisa revelaram uma aproximação entre os dois.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!