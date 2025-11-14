Já chegámos ao whatsapp!
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge

No Especial do Secret Story 9, as declarações emocionais trocaram de mãos e os autores foram completamente inesperados. Marisa desfez-se em lágrimas ao ouvir uma bonita declaração de amor… e a maior surpresa? Não veio de Pedro Jorge. Ana Cristina foi a autora das bonitas palavras que tocaram o coração da concorrente.

Pedro Jorge também recebeu uma carta de amor e não foi de Marisa, mas sim de Bruna, uma das concorrentes com quem mantém uma das relações mais tensas dentro da casa.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

  • Secret Story
  • Há 2h e 53min
