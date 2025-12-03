Marisa é alvo da má-língua. Concorrente recebe rol de críticas

O jardim é espaço para um momento de má-língua sobre a Marisa. A Bruna comenta com a Inês que a concorrente é bastante influenciável ambas concordam que não tem confiança nenhuma. A Bruna conta que a Marisa conversou consigo sobre a doença do pai e refere que a concorrente não se soube explicar muito bem. Acrescenta que a Marisa não parece ter 38 anos, mas sim 68 pois tem conversas que parecem da sua avó…
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18