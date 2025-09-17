Marisa e Ana desentendem-se... por causa de Pedro?: «As pessoas têm de ser o que são»

No Secret Story 9, Ana e Marisa desentendem-se durante a hora de almoço, e tudo por causa do leque de nomeados. No centro da discussão, estava Pedro, o marido de Marisa, que está em missão secreta de fingir que se está a apaixonar por Ana. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

