16:32
O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo - Big Brother

16:23
Num pranto, Bruno Miguel mostra-se desolado: «Porque é que levam tão a sério?» - Big Brother
01:19

16:19
Avião agita a casa! Frase enigmática deixa os concorrentes confusos - Big Brother
01:33

16:12
Lídia incomodada com Bruno Miguel: «É desconfortável, estamos aqui há 48 horas» - Big Brother
06:04

16:03
Marisa e Ana desentendem-se... por causa de Pedro?: «As pessoas têm de ser o que são» - Big Brother
02:26

15:56
«Não dizes nada de jeito. Se não saíres, é muito injusto»: Ana Cristina dá 'estoiro' a Pedro - Big Brother
03:52

15:32
Pedro é 'rasgado' pelos colegas: «Já viste o que ele faz para aparecer?» - Big Brother
01:58

15:31
«Estou triste...»: Bruno Miguel com receio de ser expulso no domingo - Big Brother
01:32

14:27
Dylan avisa Ana: «Ela procura que tu lhe dês cenas para tentar deturpar tudo e jogar a favor dela» - Big Brother
02:50

14:15
Dylan revela: «Em dois dias era o amor da minha vida e pedi-lhe em casamento passado um mês» - Big Brother
02:29

14:13
Marisa chama a atenção do marido, Pedro: «Aqui estás muito fechado, não és mesmo nada assim» - Big Brother
01:06

12:48
O segredo que está levar o Secret Story ao rubro: concorrente casado e com a mulher na casa tem de fingir estar a apaixonar-se por colega - Big Brother

12:48
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher - Big Brother

12:35
Ana implacável: «A forma como ela manipula e muda as coisas é surreal, põe uma pessoa na cadeia» - Big Brother
02:49

12:34
Dylan confronta Ana: «Achei que havia uma proximidade e estranhei tu ires almoçar com o Pedro» - Big Brother
05:20

12:11
Fábio desabafa sobre passado amoroso: «Quanto mais eu faço, mais não querem saber» - Big Brother
02:05

11:38
Filhos? Leandro o ‘master’ das teorias de segredos. E a explicação impressiona qualquer um - Big Brother
05:29

11:26
Bomba-relógio na casa? «Entre a Marisa e a Ana vai rebentar. Entre a Marisa e muita gente…» - Big Brother
03:03

11:17
Fábio atira: «Vou ter que fazer uma discussão com ele (…) pode ser que comece a disparar» - Big Brother
03:36

11:11
Aproximação de Ana e Pedro já é tema na casa. Veja a conversa e as teorias - Big Brother
06:21

11:05
Fábio e Liliana comentam: «Não consegue ser ela (…) é uma atriz do caraças» - Big Brother
07:02

11:01
A Voz é soberana e já aplicou a primeira sanção a um concorrente. Saiba mais - Big Brother

10:57
Leandro garante que está certo quanto a Pedro: «É este o teu segredo» - Big Brother
01:46

10:49
Lídia tem uma teoria bem vincada sobre o segredo de dois concorrentes - Big Brother
02:11

10:47
Dylan implacável com concorrente: «Consegue ser capaz do pior e do melhor» - Big Brother
04:37

  • Há 1h e 51min
No Secret Story 9, Ana e Marisa desentendem-se durante a hora de almoço, e tudo por causa do leque de nomeados. No centro da discussão, estava Pedro, o marido de Marisa, que está em missão secreta de fingir que se está a apaixonar por Ana. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. 

Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Avião agita a casa! Frase enigmática deixa os concorrentes confusos
01:33

Há 1h e 35min
«Não dizes nada de jeito. Se não saíres, é muito injusto»: Ana Cristina dá 'estoiro' a Pedro
03:52

Há 1h e 58min
Bruna diz que «o santo não bate» com Lídia e a discussão acende-se: «Está a fazer um grande frete»
04:16

Ontem às 16:30
A primeira noite no Secret Story foi atribulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu
01:03

15 set, 10:34
Duas caras? Concorrentes apontam o dedo a Fábio Daniel nas primeiras horas dentro da Casa mais vigiada do País
07:29

15 set, 09:59
Marisa Susana em lágrimas e o motivo é emocionante
06:22

15 set, 09:49
Em discussão com Marisa, Pedro passa-se e tem ataque de ciúmes: «Os teus homens (...) Só faltava dormires com o Dylan»
03:17

Hoje às 09:06
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Hoje às 12:10
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Hoje às 12:48
Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

20 ago, 19:33
Cristina Ferreira confronta Afonso Leitão: «O que é que tiveste com a Daniela [Santos]?»
05:05

Hoje às 11:52
Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

Há 24 min
A chorar de desespero, Cláudia Nayara conta a Cristina Ferreira como perdeu o filho

Há 1h e 15min
Ex-concorrente de reality show encontrada morta em casa. Corpo estava em avançado estado de decomposição

Há 1h e 15min
O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo

Há 1h e 22min
Afinal quem mentiu sobre o relacionamento? Afonso Leitão desmente Daniela Santos

Há 1h e 24min
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

14 set, 22:29
Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

Há 24 min
A chorar de desespero, Cláudia Nayara conta a Cristina Ferreira como perdeu o filho

Há 1h e 15min
Ex-concorrente de reality show encontrada morta em casa. Corpo estava em avançado estado de decomposição

Há 1h e 15min
O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo

Há 1h e 22min
Afinal quem mentiu sobre o relacionamento? Afonso Leitão desmente Daniela Santos

Há 1h e 24min
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

12 set, 23:26
Ao lado de Afonso Leitão, Catarina Miranda encontra-se com conhecida comentadora: "Temos várias coisas em comum..."

Há 2h e 46min
"Tu e a Catarina Miranda já dormiram na mesma cama?": Afonso Leitão responde!

Há 3h e 12min
Bruno Savate vê-se "obrigado" a criar uma nova conta no Instagram: saiba tudo!

Hoje às 13:53
"Big Brother Verão". Afonso Leitão sobre ex-concorrente: "Lá dentro gostei dela, mas depois do que soube evito o contacto"

Hoje às 12:40
Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»

Hoje às 12:17
