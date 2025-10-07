Marisa e Ana em desabafos «Sou o alvo fácil»

No Secret Story 9, Marisa e Ana partilharam um momento de desabafo, após o Especial, Ana mostrou-se cansada das críticas e dos comentários dos colegas. As duas concorrentes confessaram sentir-se injustiçadas dentro da casa, com Ana a afirmar: «Sou o alvo fácil».
