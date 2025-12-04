Marisa e Bruna continuam sem falar e o ambiente está mais tenso do que nunca: «Não valem mesmo nada»

No Secret Story 9, Marisa e Bruna continuam sem falar. A primeira desabafa com Liliana e Fábio que não se arrepende de ter nomeado Bruna. No quarto azul, Leandro afirma que Marisa tem de entender a forma fria como Bruna encara as coisas, ainda assim, condena-a por ter exposto a situação desta forma. No jardim, Inês comenta com Liliana que têm de ter atenção à forma como dizem as coisas, porque apesar de Bruna parecer forte, sente as coisas. Liliana acha que Bruna exagerou ao ironizar tudo e Inês reforça que foi um desabafo. No quarto laranja, Bruna fala com Ana e refere que o facto de Marisa ser uma “tontinha” não pode ser justificação para dizer tudo o que quer. Pouco depois, Bruna vai ao encontro de Marisa para conversarem, mas a concorrente já está a dormir. Veja tudo.
