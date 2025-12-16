A Marisa e o Pedro conversam com o Leandro sobre a estratégia que tiveram para proteger os respetivos segredos. A Marisa admite ter provocado intencionalmente o Pedro para ninguém descobrir que eram um casal. Admite que fazia coisas apenas por brincadeira, contudo o Leandro confessa ter visto mais situações em que o Pedro errou com a Marisa do que o contrário. O Pedro não concorda, sente-se injustiçado e abandona a conversa, acusando a Marisa de ser “Santa do pau oco”. Mais tarde, na cozinha, a Marisa procura o Pedro, dá-lhe um beijo e comenta que já “amansou a fera”.