Marisa e Pedro combinam estratégia para esconder segredo: mas há um problema enorme a denunciá-los

No Secret Story 9, Marisa e Pedro tentam definir uma estratégia para que ninguém associe a tatuagem do concorrente ao nome da filha de ambos. Marisa aconselha o marido a inventar outro significado para a tatuagem e explica que vai inventar outra data de nascimento para a filha. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
