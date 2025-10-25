Já chegámos ao whatsapp!
Marisa e Pedro Jorge apanhados em flagrante durante cena de ciúmes

No Secret Story 9, Marisa mostra-se incomodada de proximidade entre Pedro e Liliana. Após ataque de ciúmes, Marisa mostra-se incrédula por ninguém desconfiar do segredo que envolve Pedro: «Burros. Tapadinhos». Durante o momento, Marisa Susana aparece e os dois tentam disfarçar.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Há 2h e 32min
