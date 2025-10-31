Marisa e Pedro Jorge apostam o dedo a Leandro: «Ele leva tudo a peito»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa comentam o comportamento de Leandro, que, segundo eles, se irrita com tudo o que é dito.
Durante a conversa, recordam o momento em que Leandro questionou Marisa por ela se chatear com Pedro e logo a seguir voltarem a dar-se bem.
Pouco depois, Liliana junta-se à conversa, e o grupo acaba por concordar: Leandro “leva tudo a peito”.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18