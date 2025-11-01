Marisa e Pedro Jorge fazem as pazes com beijo apaixonado

No Secret Story 9, Marisa mostrou-se chateada com Pedro Jorge depois de o ver tirar uma fotografia com Liliana. Por outro lado, o concorrente também revelou ciúmes ao ver Marisa trocar abraços com Bruno. Apesar da tensão inicial, o casal acabou por fazer as pazes e selou o momento com um beijo apaixonado.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18