Marisa é "submissa" e "cala-se" perante Leandro? Quem o diz é alguém do seu grupo

No Secret Story 9, a Voz convoca Bruna e Leandro para um frente a frente. Bruna acusa Leandro de ter "falta de humildade" e a casa reage. Raquel vai mais longe e diz mesmo que o concorrente "reduz os outros a nada". Depois, Marisa Susana acusa Marisa de ser "submissa" em relação ao amigo Leandro, uma opinião que é apoiada por outras concorrentes. Marisa reage.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País