Marisa em alerta: Pedro e Vera protagonizam momento de pura cumplicidade

No Secret Story 9, Vera e Pedro protagonizaram um momento inesperadamente romântico ao som da icónica música do filme Titanic. Os dois dançaram de forma cúmplice e trocaram olhares intensos, enquanto Marisa, mulher de Pedro, assistia à cena visivelmente incomodada.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

