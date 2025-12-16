Já chegámos ao whatsapp!
Marisa em fúria com Liliana: «Tomara ela! Ela não fala dos meus filhos, senão...»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro têm uma conversa a sós depois de ambos os segredos terem sido revelados e de uma cadeira quente explosiva em que foram alvo de duras críticas. Marisa mostrou-se desolada por Liliana falar dos filhos de ambos. Veja tudo. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

  • Secret Story
  • Hoje às 01:10
05:41

01:00
04:01

00:40
05:32

00:35
05:32

00:30
02:04

23:30 Ontem
04:23

23:14 Ontem
Hoje às 11:27
15 nov, 10:19
18:35

Hoje às 14:13
Hoje às 11:50
26 ago, 12:28
Há 30 min
Há 51 min
Há 2h e 0min
Há 2h e 34min
Há 3h e 19min
03:41

11 dez, 19:27
03:41

11 dez, 19:24
07:01

10 dez, 22:43
05:42

10 dez, 22:21
01:14

10 dez, 18:49
Há 30 min
Há 51 min
Há 2h e 0min
Há 2h e 34min
Há 3h e 19min
13 dez, 12:44
12 dez, 17:06
12 dez, 13:03
04:52

12 dez, 12:42
12 dez, 11:23
Há 40 min
Há 1h e 21min
Hoje às 12:46
Hoje às 11:04
Hoje às 11:00
