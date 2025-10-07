Depois de um momento de tensão com Pedro e Marisa Susana, Marisa não conteve as lágrimas e acabou por ser confortada por Lídia e Fábio. Visivelmente abalada, a concorrente partilhou o que a levou ao limite: sentiu-se acusada de provocar os colegas por causa da polémica em torno de um pufe. Marisa assegurou que não entrou no programa para se envolver em conflitos deste género.
Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas
- Secret Story
- Há 1h e 6min
