Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas

Depois de um momento de tensão com Pedro e Marisa Susana, Marisa não conteve as lágrimas e acabou por ser confortada por Lídia e Fábio. Visivelmente abalada, a concorrente partilhou o que a levou ao limite: sentiu-se acusada de provocar os colegas por causa da polémica em torno de um pufe. Marisa assegurou que não entrou no programa para se envolver em conflitos deste género.