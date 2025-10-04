Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

No Secret Story 9, Marisa viveu um momento de pura emoção no seu aniversário. Ao som de «Sonhos de Menino» de Tony Carreira, a concorrente não conseguiu conter as lágrimas, emocionando colegas e público com a intensidade do momento.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

