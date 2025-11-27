Já chegámos ao whatsapp!
Marisa encontra Pedro isolado no quarto e consola-o com beijos

No Secret Story 9, após a dinâmica, Pedro isola-se no quarto, desabafa para as câmaras e deita-se sozinho no quarto. Alguns minutos depois, Marisa vem a seu encontro e dá-lhe beijinhos. Veja o momento.

DylanFábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 12 min
