Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana

No Especial do Secret Story 9, Marisa esclareceu a polémica em torno do comentário dirigido a Liliana. A concorrente garantiu que, ao chamar-lhe “galdéria”, não teve más intenções, defendendo que usou a expressão de forma brincalhona e sem maldade. No entanto, a justificação não convenceu totalmente, já que Liliana interpretou a palavra como uma ofensa grave, entendendo que a colega a estava a chamar de “prostituta”. O mal-entendido acabou por intensificar a tensão entre as duas, tornando-se um dos momentos mais comentados da noite.